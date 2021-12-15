Никита Нестеров броском с ходу от синей линии увеличил преимущество сборной России
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В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к концу второго периода — 3:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На последней минуте второго игрового периода Никита Нестеров увеличил преимущество сборной России, реализовав численное большинство. Защитника вывели на бросок с ходу от синей линии, Андрей Чибисов на пятаке закрыл обзор вратарю, что помогло шайбе залететь в ворота — 3:1.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
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