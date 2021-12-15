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Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Россия — Канада

Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Россия — Канада
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Канадой.

«Период был волнистым — были хорошие моменты, много было игры по периметру. Внесли коррективы на большинство, сделали акцент на том, чтобы шайба стала больше перемещаться. Так случился гол, который был необходим», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Напомним, в эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после второго периода — 3:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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