Вратарь сборной России Иван Федотов был признан лучшим игроком команды в матче с Канадой

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Лучшим игроком матча в составе сборной России был назван голкипер Иван Федотов. Российский вратарь отразил 28 из 31 броска.

Лучшим в составе канадской сборной был признан форвард Эрик О'Делл. Нападающий московского «Динамо» набрал одно очко: забросил шайбу на 59-й минуте встречи.

Отметим, что встреча с Канадой не будет учитываться в общем зачёте. В следующем матче Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией 16 декабря. Канада 17 декабря встретится с Чехией.