Сборная России по хоккею обыграла Канаду впервые за три года

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Сборная России одержала победу в матче с Канадой впервые за три года. Последний раз россияне обыгрывали канадцев почти четыре года назад — 16 декабря 2017 года. Это также произошло в матче Кубка Первого канала. Тогда победу команде принесли голы Никиты Нестерова и Сергея Плотникова, а также шат-аут Василия Кошечкина.

После этого сборные встречались два раза: в 2018 году и в 2021-м. На чемпионате мира — 2018 россияне проиграли в овертайме со счётом 5:4. На ЧМ-2021 сборная Канады также оказалась сильнее в овертайме — 2:1.