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Стала известна статистика матча Россия — Канада

Стала известна статистика матча Россия — Канада
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В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Россияне нанесли больше бросков в створ — 35 против 31. Однако сборная Канады оказалась значительно лучше по победам на вбрасываниях. У канадцев — 37 выигранных противоборств на точках, у россиян — 25. Кроме того, игроки сборной России чаще удалялись: четыре удаления и восемь минут штрафа против одного удаления и двух штрафных минут. Однако канадцы единственную попытку в численном большинстве смогли реализовать. У России реализовано лишь одно удаление из четырёх.

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