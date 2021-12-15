Жамнов — об отсутствии Гусева с Канадой: у него простуда была, завтра будет играть
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие в составе на матч Кубка Первого канала нападающего Никиты Гусева.
«Никита Гусев сегодня тренировался, провёл полную тренировку, завтра будет играть. У него простуда была. Хочется посмотреть их вместе с Шипачёвым, у них есть «химия», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова. В следующем матче Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией 16 декабря.
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