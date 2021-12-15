Фетисов оценил победу сборной России над Канадой в матче Кубка Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по хоккей Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе сборной России в матче Кубка Первого канала с Канадой (4:3).

«Хочу поздравить Алексея Жамнова, Сергея Фёдорова, да и всю сборную с дебютом и победой. Доволен игрой: команда смотрелась, как положено забила в большинстве. Всё хорошо. Тем более канадцев у нас не было со времён Советского Союза (смеётся).



Важна ли сегодняшняя победа, если на Олимпиаду не поедут игроки из НХЛ? Любые победы важны. Хотите сказать, что данная сборная Канады будет играть на Олимпиаде? Давайте так: кто бы мог подумать, что мы чуть не проиграли немцам на прошлой Олимпиаде? У олимпийского турнира своя специфика и история. Особенно, если учитывать восьмидесятый год, когда мы умудрились проиграть американцам. Если победа над Канадой является первым шагом к золотым медалям на Олимпиаде — ну, хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.