Главный тренер сборной Канады прокомментировал поражение в матче с Россией

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен подвёл итоги встречи Кубка Первого канала со сборной России. Его подопечные уступили со счётом 4:3.

«Сегодня играли против очень хорошей команды, очень мастеровитой. Понятно — это сборная России. Начало сложилось не в нашу пользу. Но потом со счёта 1:3 уже смогли оттолкнуться и показать хорошую игру. И сделать счёт 3:4. В принципе, мне понравилось то, как игроки отдавались игре и показали себя. Но у нас очень хорошая команда. Да, у нас было не так много времени на подготовку к этому турниру. Но думаю, что дальше мы будем выступать только лучше», — передаёт слова Жюльена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.