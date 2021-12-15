Найт — о возможности сыграть за Канаду на Олимпиаде: противоречивые и двоякие чувства

Нападающий сборной Канады Корбан Найт после поражения в матче Кубка Первого канала с Россией (3:4) поделился мыслями о возможности сыграть на Олимпийских играх в 2022 году.

«Возможный карантин на Олимпиаде может помешать приехать лучшим игрокам мира и тогда у меня появится шанс сыграть на турнире? Это противоречивые чувства, потому что с одной стороны хочется, чтобы за Канаду играли лучшие игроки и добыли победу для страны. Здесь во мне говорит болельщик Канады. А с другой стороны, как игрок я готов многое отдать ради того, чтобы представлять свою страну на Олимпийских играх. Думаю, что любой игрок будет цепляться даже за минимальный шанс сыграть за страну и никогда не откажется от такой возможности. Так что это двоякие чувства», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.