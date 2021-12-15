Найт — после матча со сборной России: этот день запомню до конца своей жизни

Нападающий сборной Канады Корбан Найт поделился эмоциями после поражения в матче Кубка Первого канала с Россией (3:4).

«В целом интересная атмосфера в команде, потому что мы все играли в своих лигах, а потом собрались здесь и нужно было притереться друг к другу. Мы начали хорошо играть с конца второго периода, у нас получился очень хороший третий период, и думаю, что впереди у нас будет больше побед.

Конечно, для любого канадского мальчишки надеть свитер с кленовым листом на груди — это большая мечта всей жизни. И когда я в детстве занимался хоккеем, то смотрел Олимпиады, чемпионаты мира и другие турниры, где выступала сборная Канады, и мечтал когда-нибудь надеть джерси сборной. Сегодня для меня и моей семьи был особенный день, который я запомню до конца своей жизни», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.