Найт — после матча со сборной России: этот день запомню до конца своей жизни

Нападающий сборной Канады Корбан Найт поделился эмоциями после поражения в матче Кубка Первого канала с Россией (3:4).
«В целом интересная атмосфера в команде, потому что мы все играли в своих лигах, а потом собрались здесь и нужно было притереться друг к другу. Мы начали хорошо играть с конца второго периода, у нас получился очень хороший третий период, и думаю, что впереди у нас будет больше побед.
Конечно, для любого канадского мальчишки надеть свитер с кленовым листом на груди — это большая мечта всей жизни. И когда я в детстве занимался хоккеем, то смотрел Олимпиады, чемпионаты мира и другие турниры, где выступала сборная Канады, и мечтал когда-нибудь надеть джерси сборной. Сегодня для меня и моей семьи был особенный день, который я запомню до конца своей жизни», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 декабря 2021
-
23:36
-
22:46
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:14
-
21:02
-
20:50
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:58
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:35