Е. Яковлев: в сборной России всё изменилось. Стараемся играть как в Северной Америке

Капитан сборной России Егор Яковлев подёл итоги встречи со сборной Канады (4:3).
«Принципиальный матч — как и любой матч с Канадой. Здорово начали, много эмоций было. Ребята боролись, выкладывались, во втором периоде где-то немножко мы подпросели. Но в третьем периоде обратно вернулись к своей игре. Было много моментов, очень много не забили. Но хорошо, что довели игру до конца, до победы. Проще ли играть после коротких сборов? Здесь у нас было буквально два дня. Очень много видео показывали, рассказывали про новую систему, как будем играть. И, в принципе, ошибки, которые сегодня были, — они были от большого желания, ребята очень старались, хотели бороться и выполнять задание. Мне кажется, база и сборы — это пережиток прошлого.
Насколько отличается новая для меня тактика? Наверное, главная особенность для меня как для защитника — то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу, встречать, бороться за чужую синюю линию изначально. Наверное, это главная особенность. Каково быть капитаном? Вчера вечером было у нас собрание. Объявили, назначили. Конечно, это очень значимое для меня событие и очень престижное. Стараюсь соответствовать. Если хорошо себя проявить на этом турнире — могу поехать на Олимпиаду? Мы об этом не думаем. Нас собрали — это для нас очень значимый всегда турнир, домашний Евротур. И не обращаем внимания на эти новости, мысли, как будет — так будет.
Система игры защитников идёт от Гончара, есть ли что-то в ней североамериканское? Всё полностью изменилось. И мы стараемся играть, как играют там. Всё, что я видел там, то, что там объяснялось и говорилось, всё один в один мы сейчас стараемся делать здесь. Проще ли мне? В принципе, всё очень доходчиво объяснили. Показали видео, объяснили, как нужно играть в каких моментах. И, как я вижу, все ребята поняли, схватили — мы сегодня показывали это. Опасаюсь ли долгого карантина, если меня вызовут на Олимпиаду? Лично я, если такое случится, не боюсь этого. Считаю, и многие ребята не будут думать об этом. И это не будет каким-то фактором, чтоб кто-то из наших ребят отказался», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 15 декабря 2021
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