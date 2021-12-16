Оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой по версии «Чемпионата»

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.



Вратарь

Федотов – 8,5



Защитники

Елесин – 8,5

Нестеров – 8,5

Марченко – 8,0

Яковлев – 8,0

Никишин – 7,5

Шарипзянов – 6,5

Войнов – 6,5



Нападающие

Марченко – 8,5

Шипачёв – 8,0

Чибисов – 8,0

Анисимов – 8,0

Коршков – 8,0

Кадейкин – 8,0

Толчинский – 7,5

Григоренко – 7,5

Семёнов – 7,5

Карнаухов – 7,5

Каюмов – 7,5

Плотников – 7,5

Вовченко – 7,0