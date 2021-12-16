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Оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой по версии «Чемпионата»

Оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой по версии «Чемпионата»
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В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.

Вратарь
Федотов – 8,5

Защитники
Елесин – 8,5
Нестеров – 8,5
Марченко – 8,0
Яковлев – 8,0
Никишин – 7,5
Шарипзянов – 6,5
Войнов – 6,5

Нападающие
Марченко – 8,5
Шипачёв – 8,0
Чибисов – 8,0
Анисимов – 8,0
Коршков – 8,0
Кадейкин – 8,0
Толчинский – 7,5
Григоренко – 7,5
Семёнов – 7,5
Карнаухов – 7,5
Каюмов – 7,5
Плотников – 7,5
Вовченко – 7,0

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