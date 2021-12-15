НХЛ в преддверии ОИ-2022 приняла решение ужесточить антикоронавирусные меры

Национальная хоккейная лига приняла решение ужесточить антикоронавирусные меры в условиях распространения вируса в командах лиги, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Все игроки будут сдавать ПЦР-тесты ежедневно. Возвращается обязательное ношение масок. Запрещены большинство активностей, которые подразумевают собрание большого количества людей.



Данные меры введены до 7 января 2022 года.



НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звёзд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.



Крайнего срока для принятия решения об отказе нет, но лиге придётся понести определённые финансовые потери, если такое решение будет принято после 10 января.

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