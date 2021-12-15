Карлсон: то, что Овечкин умеет вытворять с шайбой, поражает. У него есть хватка

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался по поводу голевых передач в исполнении форварда Александра Овечкина.
«За последнее время у него было, наверное, пять ситуаций, когда он выходил вдвоём с партнёром на вратаря. Голкиперу в таком случае надо, во-первых, волноваться из-за того, что Овечкин движется в его сторону, а во-вторых, беспокоиться из-за того, как Овечкин умеет бросать.
И тут большую роль играет умение вводить в заблуждение. Парни, которые входят в число лучших, умеют при помощи движения головой, взгляда, наклона плеча манипулировать вами. И Овечкин пользуется всем этим в том числе тогда, когда пасует.
Он по-настоящему умный хоккеист. Очевидно, он лучший бомбардир и прославился главным образом за счёт этого. Но он всегда умел хорошо пасовать, и моменты он создаёт за счёт того, как умеет читать игру.
Естественно, он часто бросает, но он хорошо читает игру, видит лёд и принимает верные решения. У него есть хватка, и то, что он умеет вытворять с шайбой, поражает. Он так хорош, что оттягивает на себя внимание, и за счёт этого открываются другие игровые возможности, которые он способен использовать», — приводит слова Карлсона The Athletic.
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