Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия — Канада: полный матч Кубка Первого канала

Россия — Канада: полный матч Кубка Первого канала
Комментарии

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Посмотреть полный матч можно на официальном сайте Первого канала.

Напомним, на 5-й минуте Егор Коршков потрясающим броском вывел сборную России вперёд. На 28-й минуте Брэндон Гормли, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через 25 секунд сборная России вновь вышла вперёд усилиями Александра Елесина. За шесть секунд до конца второго периода Никита Нестеров с передачи Артёма Анисимова прекрасным броском от синей линии увеличил преимущество команды. На 20-й секунде третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв после ошибки канадского вратаря забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Даниэль Одетт отыграл один гол. На предпоследней минуте периода Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее канадцев не хватило.

Новость по теме
Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала, едва не упустив победу с 4:1
Новость по теме
Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала, едва не упустив победу с 4:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021