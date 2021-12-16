Россия — Канада: полный матч Кубка Первого канала

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.
Посмотреть полный матч можно на официальном сайте Первого канала.
Напомним, на 5-й минуте Егор Коршков потрясающим броском вывел сборную России вперёд. На 28-й минуте Брэндон Гормли, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через 25 секунд сборная России вновь вышла вперёд усилиями Александра Елесина. За шесть секунд до конца второго периода Никита Нестеров с передачи Артёма Анисимова прекрасным броском от синей линии увеличил преимущество команды. На 20-й секунде третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв после ошибки канадского вратаря забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Даниэль Одетт отыграл один гол. На предпоследней минуте периода Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее канадцев не хватило.
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