Лавиолетт не собирается разбивать связку Овечкина с Кузнецовым из-за возвращения Бекстрёма

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о возможном возвращении в первое звено к Александру Овечкину 34-летнего шведского форварда Никласа Бекстрёма, пропустившего начало нынешнего сезона.
«Видя то, как играют Кузнецов и Овечкин, я, наверное, не собираюсь разрушать это. На данный момент для меня Кузнецов и Овечкин весь год были слишком сильны. Я думаю, что они — один из лучших дуэтов, и кто бы ни был с ними в звене, будь то Уилсон или Протас, кто бы это ни был, я думаю, что эта тройка будет всё также хороша», — цитирует Лавиолетта NBC Sports.
Как отмечает источник, первое звено «Вашингтона» в составе Овечкина, Кузнецова и Тома Уилсона в этом сезоне забросило 20 шайб, в равной степени с трио Мэтью Ткачук — Элиас Линдхольм — Джонни Годро из «Калгари Флэймз» — именно эти две тройки лидируют в лиге по количеству голов в нынешнем сезоне.
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