«Флорида» и «Нэшвилл» суммарно внесли более 10 игроков в ковид-протокол НХЛ

Ещё в двух клубах НХЛ выявлены случаи заражения коронавирусом – пять человек сдали положительные тесты во «Флориде Пантерз» и ещё шесть у «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщается на официальных сайтах команд.

«Флорида» внесла в ковид-протокол Сэма Беннетта, Радко Гудаса, Райана Ломберга, Брэндона Монтура и Картера Вераге, а также одного из сотрудников тренерского штаба. У «Нэшвилла» выбыли Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен, Мэтт Лафф, Майкл Маккэррон, Филип Томасино и Бен Харпур, в списке также оказались шесть сотрудников тренерского штаба, в том числе и главный тренер Джон Хайнс.

Ближайший матч «Флориды» запланирован на пятницу, 17 ноября, – соперником в домашней встрече станет «Лос-Анджелес Кингз». У «Нэшвилла» следующая игра с «Колорадо Эвеланш», которая запланирована в эту же дату, их прошлый матч с «Калгари Флэймз» был перенесён.