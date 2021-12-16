«Чикаго» и Кайл Бич достигли мирного соглашения по иску о сексуальном насилии

«Чикаго Блэкхокс» и урегулировали иск о халатности, поданный бывшим игроком Кайлом Бичем, который утверждал, что подвергся сексуальному насилию во время проведения плей-офф Кубка Стэнли 2010 года бывшим видеоаналитиком команды Брэдом Олдричем. Об этом информирует TSN.
В совместном заявлении, опубликованном в среду вечером, адвокат Бича и владельцы «Блэкхоукс» сообщили: «Стороны рады сообщить, что сегодняшнее посредничество привело к конфиденциальному урегулированию спора между сторонами. «Блэкхоукс» надеются, что эта резолюция принесёт некоторый мир и закрытие этого дела мистеру Бичу.
Что касается организации «Чикаго», мы по-прежнему твердо привержены делу обеспечения того, чтобы в будущем эта команда стала маяком профессионализма, уважения и добросовестности в нашем сообществе. Мы по-прежнему благодарны сообществу за доверие и поддержку и обещаем продолжать работать каждый день, чтобы заработать и сохранить это доверие».
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