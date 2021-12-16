Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания статьи идёт второй период, а счёт в пользу гостей – 1:0.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в большинстве. Ассистировали же ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.
В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 45 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 24 результативные передачи.
Сейчас на счету Александра 1365 (751+614) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до четырёх результативных действий.
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