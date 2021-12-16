Флёри вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания статьи идёт второй период, а счёт в пользу хозяев – 3:1.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в большинстве. Ассистировали же ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала 25-й за карьеру в НХЛ, которую пропустил от Александра голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри. Таким образом канадский вратарь вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина, опередив завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста (24). Третье место делят Кари Лехтонен и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (по 22).
- 16 декабря 2021
-
05:43
-
05:27
-
05:23
-
04:03
-
03:53
-
03:37
-
02:15
-
00:17
-
00:05
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:52
-
23:36
-
22:46
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:14
-
21:02
-
20:50
-
20:28
-
20:13