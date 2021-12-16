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Флёри вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина

Флёри вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания статьи идёт второй период, а счёт в пользу хозяев – 3:1.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в большинстве. Ассистировали же ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала 25-й за карьеру в НХЛ, которую пропустил от Александра голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри. Таким образом канадский вратарь вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина, опередив завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста (24). Третье место делят Кари Лехтонен и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (по 22).

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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