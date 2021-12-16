Флёри вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания статьи идёт второй период, а счёт в пользу хозяев – 3:1.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в большинстве. Ассистировали же ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала 25-й за карьеру в НХЛ, которую пропустил от Александра голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри. Таким образом канадский вратарь вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина, опередив завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста (24). Третье место делят Кари Лехтонен и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (по 22).