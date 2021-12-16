Александр Овечкин вышел на 103-е место в НХЛ по сыгранным матчам

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания статьи завершён второй период, а счёт в пользу хозяев – 3:2.
Уже отличившийся капитан столичной команды Александр Овечкин проводит 1226-й матч за карьеру в НХЛ. Благодаря этому 36-летний форвард вышел на 103-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Эда Уэстфолла, который завершили карьеру в НХЛ на отметке в 1226 матчей. Следующей целью для российского форварда является результат Олли Йокинена (1231).
Сейчас на счету Александра 1365 (751+614) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Сегодня Овечкин сократил отставание от Буцика до четырёх результативных действий.
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