Овечкин набрал 45 очков в 29 матчах — это второй результат среди игроков старше 35 лет

В текущем сезоне НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 45 очков в 29 матчах, выйдя по этому показателю на второе место среди игроков старше 35 лет.



Более результативно среди возрастных игроков выступал только Марио Лемье, который в сезоне 2002/2003 до 30-го матча «Питтсбурга» набрал 55 очков, отмечает StatsCentre.



Александр Овечкин обогнал в том числе легенду «Рейнджерса» Рода Гилберта, в активе которого в сезоне 1976/1977 до 30-й игры команды было 44 очка.



Напомним, в ночь на 16 декабря Александр Овечкин отрыл счёт в гостевом матче «Вашингтона» с «Чикаго». Российский форвард в начале второго периода забросил свою очередную шайбу в большинстве. Ассистировали же ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.



В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 45 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 24 результативные передачи.



На момент написания новости счёт матч между «Чикаго» и «Вашингтоном» был ничейным — 3:3.

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