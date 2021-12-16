Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» победить в матче с «Чикаго»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» победить в матче с «Чикаго»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Филипп Курашев, Каллеб Джонс и Маккензи Энтвистл. В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер. Также на счету Овечкина одна результативная передача. У российского голкипера Ильи Самсонова 23 сейва, а у защитника Дмитрия Орлова очков набрать в этой встрече не вышло.

В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативные передачи.

Сейчас на счету Александра 1366 (751+615) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до трёх результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 23:36' (5x4)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Кубалик) – 33:55' (5x3)   2:1 Курашев (Дак, Джонс) – 34:13' (5x4)   3:1 Энтвистл (Хагель, Тэйвз) – 34:29' (5x5)   3:2 Спронг (Эллер) – 39:18' (5x5)   3:3 Эллер (Оши, Шири) – 51:57' (5x5)   4:3 Дебринкэт (Хагель, Строум) – 55:00' (5x4)   4:4 Шири (Овечкин, Карлсон) – 59:57' (6x5)   5:4 Джонс (Дак, Кейн) – 61:21' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021