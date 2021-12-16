Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этой игре забросил свою 751-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 15 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Эта шайба стала 25-й за карьеру в НХЛ, которую пропустил от Александра голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри. Таким образом канадский вратарь вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина, опередив завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста (24). Третье место делят Кари Лехтонен и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (по 22).