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Эмоции Овечкина после спасительного гола «Вашингтона» за три секунды до сирены. Видео

Эмоции Овечкина после спасительного гола «Вашингтона» за три секунды до сирены. Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

«Вашингтон» в своём «твиттере» показал эмоции российского нападающего Александра Овечкина после гола гостей за три секунды до сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Филипп Курашев, Каллеб Джонс и Маккензи Энтвистл. В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер. Также на счету Овечкина одна результативная передача. У российского голкипера Ильи Самсонова 23 сейва, а у защитника Дмитрия Орлова очков набрать в этой встрече не вышло.

В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативные передачи.

Сейчас на счету Александра 1366 (751+615) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до трёх результативных действий.

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