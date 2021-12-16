Овечкину осталось набрать 3 очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Сейчас на счету Александра 1366 (751+615) очка в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный в прошлом хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до трёх результативных действий.
Напомним, что абсолютным лидером в истории НХЛ по количеству баллов за результативность является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах. Следом за ним идёт Яромир Ягр с 1921 (766+1155) очком, а замыкает тройку Марк Мессье с 1887 (694+1193) баллами.
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