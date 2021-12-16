Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел в единоличные лидеры

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче. Он набрал 46 очков в текущем сезоне НХЛ. Теперь он стал единоличным лидером в гонке бомбардиров НХЛ.



На счету россиянина 21 гол и 25 результативных передач. Ближайшие преследователи – немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» и канадец Коннор Макдэвид из того же клуба. Оба набрали по 45 очков. У немца 23 гола и 22 результативные передачи, а канадец забросил шайбу в ворота 16 раз, но отдал 29 голевых передач.



Сейчас на счету Овечкина 1366 (751+615) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до трёх результативных действий.

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