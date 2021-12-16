Артемий Панарин досрочно завершил матч «Рейнджерс» с «Аризоной»

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», который в ночь на 16 декабря проходит в Глендейле (США).



В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. О причинах его досрочного завершения матча пока не сообщается.



На момент написания новости «Рейнджерс» проигрывали «Аризоне» со счётом 1:2.



В предыдущих 5 матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.



За «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выступает с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».