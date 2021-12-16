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Артемий Панарин досрочно завершил матч «Рейнджерс» с «Аризоной»

Артемий Панарин досрочно завершил матч «Рейнджерс» с «Аризоной»
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Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», который в ночь на 16 декабря проходит в Глендейле (США).

В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. О причинах его досрочного завершения матча пока не сообщается.

На момент написания новости «Рейнджерс» проигрывали «Аризоне» со счётом 1:2.

В предыдущих 5 матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.

За «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выступает с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

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