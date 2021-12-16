Дубль Какко помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону», Панарин завершил матч досрочно

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Каапо Какко (дубль) и Мика Зибанеджад. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.



В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. О причинах его досрочного завершения матча пока не сообщается.



В предыдущих 5 матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.



За «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выступает с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».