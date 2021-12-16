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Дубль Какко помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону», Панарин завершил матч досрочно

Дубль Какко помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону», Панарин завершил матч досрочно
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Каапо Какко (дубль) и Мика Зибанеджад. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.

В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. О причинах его досрочного завершения матча пока не сообщается.

В предыдущих 5 матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.

За «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выступает с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Эрикссон (Келлер, Любушкин) – 17:46' (4x5)   1:1 Какко (Зибанеджад, Крайдер) – 30:40' (5x5)   2:1 Келлер (Шмальц, Строльман) – 48:47' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 54:14' (5x4)   2:3 Какко (Крайдер, Строум) – 57:42' (5x4)
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