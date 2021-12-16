«Не моргай». В «Вашингтоне» прокомментировали 274-ю шайбу Овечкина в большинстве

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на шайбу своего капитана Александра Овечкина в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который завершился поражением столичной команды в овертайме со счётом 4:5.
В этой игре Овечкин открыл счёт в начале второго периода, реализовав численное преимущество своей команды. Для него эта шайба стала 274-й в большинстве.
«Не моргай», — так прокомментировал «Вашингтон» в своём «твиттере» видео с голом российского легионера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».
По количеству голов в большинстве Александр Овечкин сравнялся с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком.
Ранее экс-форвард «Баффало», «Торонто» и «Тампы» Дэйв Андрейчук выразил уверенность, что Александр Овечкин рано или поздно побьёт его рекорд по голам в большинстве.
«Побьёт ли Овечкин мой рекорд? Да, абсолютно, 100 процентов. Это великий игрок. Рано или поздно это произойдёт», — сказал Андрейчук в апреле 2021 года в интервью официальному сайту НХЛ.
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