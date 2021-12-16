Кинкейд дебютировал за «Рейнджерс» в этом сезоне и одержал первую победу в НХЛ за полгода

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне для голкипера «Рейнджерс» Кейта Кинкейда. Американский вратарь отразил 29 бросков из 31 и одержал первую победу в лиге с 8 мая 2021 года. В составе победителей забивали Каапо Какко (дубль) и Мика Зибанеджад. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.

В общей сложности российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. О причинах его досрочного завершения матча пока не сообщается.