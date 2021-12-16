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«Шайба смещается в сторону». Лундквист рассказал об особенностях броска Овечкина

«Шайба смещается в сторону». Лундквист рассказал об особенностях броска Овечкина
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Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист поделился мнением о броске российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также об особенностях его щелчка.

«У Овечкина убойный бросок. Часто не самый точный, но такой мощный! Из-за гибкости его клюшки его бросок очень сложно прочитать. Часто бывало, думаешь, что шайба полетит в тебя, а она немного смещается в сторону. Не так много есть ребят в НХЛ, броски которых тебя практически застают врасплох. У Овечкина есть такой бросок, тебе кажется, что ты его поймаешь, но каждый раз он тебя удивляет. В его статистике нет никакого секрета, просто он настолько хорош. Он поставил себе цель и идёт к ней, это видно», — сказал Лундквист в эфире TNT.

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