Овечкин в матче с «Чикаго» впервые в сезоне нанёс 10 бросков. Он забил один гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В этом матче российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс 10 бросков. Встреча с «Блэкхоукс» стала первой в текущем сезоне для капитана «столичных», когда он смог нанести такое количество бросков. Овечкин открыл счёт в матче, забросив очередную шайбу в большинстве. Ему ассистировали Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 24 результативные передачи.



Сейчас на счету Александра 1365 (751+614) очков в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до четырёх результативных действий.