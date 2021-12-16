Видео последней смены Панарина перед досрочным завершением матча. Он сыграл почти 2 минуты

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», который в ночь на 16 декабря проходил в Глендейле (США).

В общей сложности россиянин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода. Тогда российский форвард провёл смену длиной в 1 минуту и 52 секунды (она была разбита вбрасыванием на две части). После этого на льду нападающий уже не появлялся.

Видео последней смены Панарина в матче с «Аризоной» можно посмотреть здесь.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.