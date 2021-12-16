«Чикаго» провело чествование Флёри после матча с «Вашингтоном». Вратарь одержал 501 победу

После матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоялось чествование голкипера «чёрных ястребов» Марка-Андре Флёри. «Блэкхоукс» поздравили канадского вратаря с 500-ми победами в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Юбилейная победа произошла 10 декабря в матче с «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго» победил со счётом 2:0.

После встречи с «Вашингтоном» были выставлены огромные цифры — 500. Рядом встала семья Флёри — жена, две дочки и сын. Вратарь подъехал к ним и подарил цветы, после чего семья в полном сборе сделала общее фото.

«Цветы для семьи», — говорится в сообщении на официальной странице «Блэкхоукс» в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Чикаго». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь, с учётом матча с «Вашингтоном», одержал 501 победу.