Реакция Овечкина на чествование голкипера «Чикаго» Флёри

После матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) состоялось чествование голкипера «чёрных ястребов» Марка-Андре Флёри. «Блэкхоукс» поздравили канадского вратаря с 500-ми победами в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Юбилейная победа произошла 10 декабря в матче с «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго» победил со счётом 2:0.
Нападающий «столичных» Александр Овечкин с улыбкой наблюдал за чествованием Флёри. В течение всей церемонии россиянин аплодировал голкиперу.
Видео момента можно посмотреть здесь.
37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь, с учётом матча с «Вашингтоном», одержал 501 победу.
- 16 декабря 2021
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