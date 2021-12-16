Реакция Овечкина на чествование голкипера «Чикаго» Флёри

После матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) состоялось чествование голкипера «чёрных ястребов» Марка-Андре Флёри. «Блэкхоукс» поздравили канадского вратаря с 500-ми победами в рамках регулярного чемпионата НХЛ.



Юбилейная победа произошла 10 декабря в матче с «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго» победил со счётом 2:0.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин с улыбкой наблюдал за чествованием Флёри. В течение всей церемонии россиянин аплодировал голкиперу.

Видео момента можно посмотреть здесь.

37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь, с учётом матча с «Вашингтоном», одержал 501 победу.