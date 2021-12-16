Лавиолетт прокомментировал повторение Овечкиным рекорда НХЛ по голам в большинстве

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал тот факт, что капитан команды Александр Овечкин после шайбы в матче с «Чикаго Блэкхоукс (4:5 ОТ) вышел на первое место по голам в большинстве в истории, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком.

«Я не знаю, что можно к этому добавить. Все видят и говорят одно и то же. Это же очевидная картина. Но знаете, что самое замечательное в Ови? Это его передача, которую он сделал на Конора Шири за три секунды до конца третьего периода. Оцените эмоции Овечкина в тот момент. Именно это делает его особенным.



Да, на «Вашингтон» тоже навалился COVID, в протокол попал Евгений Кузнецов, команда была ослаблена. Дважды уступала в счёте, проигрывала в две шайбы, в концовке сняла голкипера Илью Самсонова. Овечкин нашёл передачей Шири, а тот метко бросил по воротам. Александр буквально взлетел в воздух, подпрыгнув как ребёнок.



Понимаете, о чём я? Он очень любит играть в хоккей. Поэтому он соревнуется с соперниками, даже когда уступает в счёте. Забивает голы, раздаёт передачи и ликует от счастья, когда его команда смогла отыграться и перевела матч в овертайм. Но и в большинстве он сегодня тоже забил. Отличный гол, в организации которого участвовали многие. А завершил момент, конечно же, он», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.