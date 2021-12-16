Овечкин — Бекстрём — самый результативный дуэт в большинстве в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
36-летний российский капитан столичной команды Александр Овечкин открыл счёт в начале второго периода с передачи Никласа Бекстрёма, забив свой 274-й гол в большинстве. Шведский форвард отдал 115-й результативный пас на Овечкина в большинстве, что помогло этому дуэту упрочить лидерство по результативности в большинстве в истории НХЛ. На втором месте по этому показателю идут братья Седины. Хенрик отдал 99 ассистов в большинстве на Даниэля.
Ранее стало известно, сколько Бекстрём отдал результативных пасов на Овечкина за карьеру в НХЛ.
- 16 декабря 2021
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