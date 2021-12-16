Овечкин — пятый европеец в истории НХЛ, суммарно набравший 1500 очков в лиге

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.



36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 751-й в карьере в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин стал первым россиянином и пятым европейцем в истории НХЛ, набравшим в Национальной хоккейной лиге 1500 очков, включая и регулярные чемпионаты, и плей-офф. Всего он стал 27-м хоккеистом, достигнувшим такого результата.

Кроме того, россиянин — всего второй левый нападающий в истории НХЛ, добравшийся до этой отметки. Другим является Люк Робитайл, на его счету 1521 очко.

Напомним, Овечкин набрал 1366 (751+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ и 135 (71+64) — в плей-офф.