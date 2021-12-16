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The Score: если Овечкин догонит Гретцки, в этом будет огромная заслуга голов в овертаймах

The Score: если Овечкин догонит Гретцки, в этом будет огромная заслуга голов в овертаймах
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Известное издание The Score прокомментировало колоссальное превосходство капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина над легендарным нападающим Уэйном Гретцки по голам в овертаймах в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Счёт — 24 против 2. Рекорд Ови в лиге колоссально превосходит результативность Гретцки. Четвёртый период просуществовал 16 из 20 сезонов Гретцки в НХЛ, но голы в овертайме составляют лишь 0,22% от его свящённой цифры. Овечкин дважды забил в овертайме только Фредерику Андерсену.

Коллеги Гретцки были более продуктивными в овертаймах. Марио Лемье забил 11 голов за карьеру за пределами основного времени; Марк Мессье забросил восемь шайб; Яри ​​Курри — семь; Пол Маклин насобирал шесть таких голов, сыграв на 768 матчей меньше.

Эта умопомрачительная статистика не совсем портит наследие Великого. Но это определило характер погони за рекордом: когда Овечкин приблизится к отметке в 894 гола, огромная заслуга в этом будет шайб в овертаймах», — говорится в сообщении.

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Овечкин — лидер в истории НХЛ по голам в овертаймах в матчах регулярки. У Гретцки — 2 гола
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