Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зибанеджад: — о травме Панарина: Артемия невозможно заменить. Другого такого парня нет

Зибанеджад: — о травме Панарина: Артемия невозможно заменить. Другого такого парня нет
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался о травме своего одноклубника Артемия Панарина в матче с «Аризоной Койотс».

«Травма любого игрока в команде — это тяжело. Но в случае с Артемием… Его невозможно заменить. Другого такого парня нет. Думаю, что в лиге нет никого, кто похож на него», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.

Новость по теме
Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин досрочно завершил матч с «Аризоной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021