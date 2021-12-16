Зибанеджад: — о травме Панарина: Артемия невозможно заменить. Другого такого парня нет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался о травме своего одноклубника Артемия Панарина в матче с «Аризоной Койотс».
«Травма любого игрока в команде — это тяжело. Но в случае с Артемием… Его невозможно заменить. Другого такого парня нет. Думаю, что в лиге нет никого, кто похож на него», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.
В общей сложности Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.
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