Юрзинов-ст.: роль Аркадия Ротенберга огромна — возрождена олимпийская сборная

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший высказался о председателе правления ФХР Аркадии Ротенберге и поздравил его с 70-летним юбилеем.

«Как игрок я впервые стал чемпионом мира почти 60 лет назад, как тренер — почти пятьдесят. Могу сказать, что на протяжении этих десятилетий первой сборной страны, всему институту сборных команд не создавалось таких условий, как после 2014 года, когда куратором национального хоккея стал Аркадий Ротенберг.

На мой взгляд, роль Ротенберга огромна: под эгидой ФХР возрождена олимпийская сборная, запущены образовательные программы «Красная машина» и «Сириус», большое внимание уделяется юниорским и молодёжным сборным, оказывается поддержка ВХЛ и Студенческой лиге, Сочи сделан городом молодёжного хоккея. Список готов продолжать.

Дорогой Аркадий! 70 лет — ещё молодой возраст, не останавливайся на достигнутом! Нашему хоккею жизненно необходима такая поддержка, ведь хоккей — это национальная идея России, на которой и дальше будем воспитывать поколения. Большая благодарность от нас, людей отечественного хоккея! Долгих лет!» — сказал Юрзинов-старший.