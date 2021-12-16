Кожевников: удивился бы, если Кузнецов поехал на ОИ. Не сильный, но удар по сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ ИИХФ сокращать срок дисквалификации нападающего сборной России Евгения Кузнецова.

«Решение по Кузнецову не удивило. В хорошем смысле удивило бы, если он поехал. С радостью восприняли бы это. Не сильный, но удар по сборной. Уже готово было бы звено: связка Овечкин — Кузнецов.



Не думаю, что будет серьёзная проблема с центральными нападающими. Да, у нас их не так много, тем более Воронкова убрали. Посмотрим, что будет, у нас есть и крайние, которые могут играть центральными», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф на международном хоккейном форуме заявил, что российский форвард Евгений Кузнецов не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине.