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Кожевников: удивился бы, если Кузнецов поехал на ОИ. Не сильный, но удар по сборной России

Кожевников: удивился бы, если Кузнецов поехал на ОИ. Не сильный, но удар по сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ ИИХФ сокращать срок дисквалификации нападающего сборной России Евгения Кузнецова.

«Решение по Кузнецову не удивило. В хорошем смысле удивило бы, если он поехал. С радостью восприняли бы это. Не сильный, но удар по сборной. Уже готово было бы звено: связка Овечкин — Кузнецов.

Не думаю, что будет серьёзная проблема с центральными нападающими. Да, у нас их не так много, тем более Воронкова убрали. Посмотрим, что будет, у нас есть и крайние, которые могут играть центральными», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф на международном хоккейном форуме заявил, что российский форвард Евгений Кузнецов не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине.

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