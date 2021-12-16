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Р. Ротенберг — о Евротуре: после ЧМ обещали победить Канаду. Победили! За слова отвечаем

Р. Ротенберг — о Евротуре: после ЧМ обещали победить Канаду. Победили! За слова отвечаем
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал победу сборной России над Канадой (4:3) в стартовом матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

«После ЧМ обещали победить Канаду. Канаду победили! За свои слова отвечаем. С победой!» — говорится в сообщении.

Напомним, летом 2021 года в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии сборная России уступила Канаде в овертайме со счётом 1:2 и покинула турнир.

В стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — сборная России обыграла Канаду. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.

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