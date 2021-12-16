Плющев — о пропуске Кузнецовым ОИ: за ошибки приходится платить. Это личная трагедия Жени

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об отказе ИИХФ сокращать дисквалификацию российского форварда Евгения Кузнецова. Нападающий пропустит Олимпийские игры 2022 года.

«Можете привести хоть один пример, чтобы ВАДА изменила свои решения, особенно в отношении российских спортсменов? Решение было принято совершенно объективно, Женя принёс свои извинения, вопросов там особо не было. Всё делается через арбитражный международный суд, а не просто съездить с кем-то поговорить, все вопросы решить. У нас так решают вопросы, там так вопросы не решают.



Наверное, это личная трагедия Кузнецова. Он всем своим поведением пытается доказать, что это был не самый хороший момент в его жизни. Но тем не менее за наши ошибки приходится платить. Что касается проблемы с центральными нападающими, то она в любом случае у нас будет. С центрами у нас беда уже давно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.