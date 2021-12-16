Экс-одноклубник Гретцки: если есть всего один бросок в овертайме, кому бы его доверил? Ови

Бывший защитник «Эдмонтон Ойлерз» и экс-одноклубник Уэйна Гретцки Рэнди Грегг поделился мнением о выступлении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Если у тебя будет всего один бросок в овертайме, кому бы его доверил? На ум приходит Алекс Овечкин», — приводит слова Грегга The Score.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 274-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком.