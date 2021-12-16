Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство ледового дворца для «Торпедо»
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Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство ледового дворца для «Торпедо», сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».
Соответствующее решение одобрено комиссией Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Начать реализацию проекта планируют в первой половине 2022 года, а завершить — в 2024 году.
«Торпедо» проводит домашние матчи во дворце спорта «Нагорный», который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.
Нижегородская команда занимает восьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. К перерыву в чемпионате команда подошла с серией из трёх побед. «Торпедо» набрало 43 очка в 39 встречах.
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