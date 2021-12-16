Канадский комик — об Овечкине и Гретцки: разные эпохи. Сложно сравнить. Просто ценю обоих

Известный канадский комик Джерри Ди на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, а также о статистическом превосходстве россиянина над канадцем по голам в большинстве.

«Говорят, Гретцки забил так много, потому что вратарям тех времён было легче забивать. Возможно, это так, но представьте, если бы тогда за задержку клюшкой наказывали так же, как сегодня. Сколько ещё голов в большинстве у него было бы… Кроме того, сложно забить, когда ты так многим ассистируешь.

Я думаю, что то, что сделал Гретцки, потрясающе. Я считаю то, что делает Овечкин, потрясающе. Разные эпохи. Сложно сравнивать. Просто ценю и то и другое», — говорится в сообщении.