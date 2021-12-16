Третьяк — о деле Кузнецова: ФХР сделала всё возможное. Давно было ясно, что так будет

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) сокращать дисквалификацию российского форварда Евгения Кузнецова. Сегодня об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.



«Федерация хоккея всё возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжёлый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжёлый вопрос», — цитирует Третьяка ТАСС.



В августе 2019 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Форвард «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства, но до 12 июня 2023 года не может выступать за сборную России.



Ранее представители Федерации хоккея России заявляли о ведении работы по сокращению срока дисквалификации спортсмена.