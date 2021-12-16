Светлов: победа над Канадой, пусть и в экспериментальном составе — всегда бальзам на душу

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о победе сборной России в матче Кубка Первого канала с Канадой (4:3).



«Для всех людей отечественного хоккея победа над канадцами, пусть и в экспериментальном составе — это всегда бальзам на душу. Результат достойный. Были моменты, которые понравились, но увидели и проблемы.



Считаю, что группа игроков сделала заявку на попадание в Пекин — как по плану «Б», так, наверное, и по плану «А». Прежде всего речь о Шипачёве, вокруг которого выстроилось звено с Кириллом Марченко и Чибисовым, забросившее две шайбы. По крайним, наверное, состав тройки может шлифоваться, но, учитывая дефицит центрфорвардов, Шипачёв вновь обратил на себя внимание.



Менее эффектно, но не менее полезно сыграл ещё один центральный — Кадейкин. Не уступил в силовой борьбе и черновой работе, был стабилен на вбрасываниях. Решающую «точку» за несколько секунд до финальной сирены, когда Канада заставила нас волноваться, закрыл именно Кадейкин. Он вбрасывание не выиграл, но и не проиграл, сделал шайбу нейтральной, что в данной ситуации обеспечило победу. Вот в таких малозаметных, но очень важных моментах Кадейкин, на мой взгляд, может быть необходим сборной.

Понравилась агрессивность Войнова и Нестерова. Оба по разным причинам фактически пропустили прошлый сезон и не быстро набирали форму в сезоне нынешнем. Но игровым мышлением, умением играть во всех трёх зонах они выделяются. Даже в НХЛ защитников такого игрового кругозора у нас не много — Орлов, Сергачёв, ещё две-три фамилии.



На мой взгляд, Нестеров и Войнов способны поспорить за путевки на Олимпиаду при любом сценарии от НХЛ. Также такой потенциал есть и у Алексея Марченко.



Согласен с признанием вратаря Федотова лучшим игроком матча? Одна пропущенная шайба из трёх не была высшей категории сложности. С другой стороны, в концовке голкипер выручил в ряде эпизодов. Крепкая вратарская игра.



Что не понравилось? Две тройки сборной России сыграли достаточно стабильно, ещё два звена чередовали сильные смены со средними, некоторые форварды выпали. Это беспокоит.



Как, впрочем, и эффективность на вбрасываниях. Канада выиграла 37 раз, российская команда — лишь 25. По сути, предоставили канадцам гандикап в 12 атак, ровно по четыре — в каждом из трёх периодов. Если бы соперник включился на максимум не в концовке, а ровно провёл все три периода, то такая разница при игре «на точке» могла бы стать драматической», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.